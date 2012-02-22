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Dünya

Almanya'da 'Cumhurbaşkanlığı için evlilik cüzdanı şart mı' tartışması

Dört çocuğunun annesi Hansi’den ayrılan ancak boşanmayan Gauck'un, cumhurbaşkanlığı konutuna sevgilisi Schadt ile çıkma olasılığı ülkede tartışmaya neden oldu.

22 Şubat 2012 15:25

 

T24 - Almanya’da cumhurbaşkanlığına aday gösterilen Joachim Gauck’un yıllar önce ayrıldığı ancak hâlâ evli olduğu halde 12 yıllık sevgilisi Daniela Schadt ile cumhurbaşkanlığı konutuna çıkma olasılığı ülkede tartışma yarattı. Alman basını, “Cumhurbaşkanlığı için evlilik cüzdanı şart mı” diye tartışıyor.

Beş siyasi partinin uzlaşması sonrasında 18 Mart tarihinde yeni Almanya Cumhurbaşkanı olmasına kesin gözüyle bakılan Joachim Gauck’un özel hayatı tartışma konusu oldu. 72 yaşındaki Gauck’un ayrı yaşadığı eşinden boşanmadığı halde 12 yıldır birlikte olduğu gazeteci Daniela Schadt ile cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek olması “evlilik baskılarını” arttırdı.

 

Hemen evlensin

 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Almanya’da hükümet ortağı CSU’lu Federal Meclis milletvekili Norbert Geis, cumhurbaşkanı adayı Gauck’a zaman kaybetmeden evlenme çağrısında bulundu. Geis, “Kişisel konumunu mümkün mertebe en kısa zamanda açıklığa kavuşturması ilk etapta Bay Gauck’un çıkarınadır” dedi.

Muhafazakâr çevrelerden gelen bu yönde açıklamalar hem basında hem de siyasette tartışmaya neden oldu. Sosyal Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden Wolfgang Thierse esprili bir dille “Sayın Gauck’un hayat arkadaşını sevdiğini düşünüyorum. Bu konuda muhafazakâr davranıyorum ama, birlikte yaşadığım ve yaşayacağım bir kadınla evlenebilirim de. Ama bundan bir devlet meselesi çıkmaz” dedi.

Eşcinsel partneriyle evli olan Hür Demokrat Partili Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise tartışmalar için “Cumhurbaşkanı adayının özel hayatıyla ilgili eleştiriler hiç de şık değil. Almanya modern bir ülke” dedi.

 

İşe bisikletle giden first lady

 

Müstakbel first lady Daniela Schadt (52), Nürnberger Zeitung Gazetesi’nde yurt haberleri sorumlusu olarak çalışıyor.  Yağmurda bile bisikletle işe gitmeyi sevdiği, neşeli kişiliğiyle tanındığı söylenen Schadt’ın, Bellevue Sarayı’na taşınması halinde şoförü ve korumaları olacak.

 

 

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