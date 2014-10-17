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Dünya

Almanya'da çocuk doktoru hakkında 'tecavüz' iddiası

Doktorun, son olarak 18 Ağustos'ta Hannover-Garbsen'de 5 yaşındaki çocuğu kandırıp arabasına alarak tecavüz ettiği iddia edildi

17 Ekim 2014 16:41

Almanya'da bir çocuk doktoru Münih, Augsburg ve Hannover kentlerinde çocuklara cinsel istismar suçuyla tutuklandı.

İddialara karşı, susma hakkını kullanan doktorun, çocuklara hastanede de tecavüz edip etmediği henüz saptanamadı.

Augsburglu doktorun, Haziran 2012 ve Ağustos 2014 arasında 4 ile 7 yaş arası çok sayıda çocuğa tecavüz ettiği iddia ediliyor. Salı günü polisin evinde arama yaptığı, tecavüzler ve cinsel istismarlarla ilgili çok sayıda kanıt bulduğu doktor tutuklandı.

Ahmet İncel’in DHA’daki haberine göre, doktorun, son olarak 18 Ağustos'ta Hannover-Garbsen'de 5 yaşındaki çocuğu kandırıp arabasına alarak tecavüz ettiği iddia edildi. 

Hannover'de oluşturulan 20 kişilik dedektif ekibi doktorun izini Bavyera'da bulurken, zanlının ele geçirilmesinin Augsburg, Münih ve Hannover polisinin ortak çalışmasının sonucu olduğu vurgulandı.

Doktorun DNA izleri ve cep telefonundan elde edilen delillerle tutuklandığı bildirilirken, başka kurbanları olup olmadığı araştırılıyor.

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