Almanya'da cinsel suçlar yasası ağırlaştırıldı

Köln ve Hamburg'da yılbaşı gecesi çok sayıda kadının cinsel tacize uğramasının ardından Adalet Bakanı Heiko Maas, cinsel saldırı suçlarına yönelik yasanın ağırlaştırılacağını açıklamıştı. Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek onaylanan yasa tasarısı, gelecekte şiddet kullanılmayan durumlarda da tecavüz muğdarlarının suç duyurusunda bulunabilmesini mümkün kılıyor. Tasarıya göre kurban saldırgana fiziksel olarak karşı koymasa bile tecavüz nedeniyle şikayetçi olabilecek.

Hangi durumlara ceza geliyor?

Bunun yanı sıra saldırganın şiddet kullanmadığı, kurbanı tehdit ettiği vakalarda da ceza verilebilecek. Ancak Eyalet Temsilciler Meclisi'nin kurbanın açık ve net 'hayır' demesinin cezalandırma için yeterli kabul edilmesi yönündeki talebi, yasa tasarısında yer almadı.

Saldırganın kurbanı gafil avlaması ya da iyi niyetinden yararlanarak cinsel ilişkiye girmesi halinde de ceza verilebilecek. Kurbanın, tecavüze karşı çıkması halinde saldırganın kendisine zarar vereceği korkusuna sahip olduğu durumlarda da saldırgan ceza alabilecek. Buna kurbanın karşı koyması halinde, şefinin duyması nedeniyle işini kaybetme tehlikesi de dahil.

Adalet Bakanı Maas'ın açıklaması

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas, Bakanlar Kurulu'nun bugün kabul ettiği yasa tasarısının kurbanın cinsel yaşamını belirlemeye dair karar hakkının güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Maas, cinsel istismar ve tecavüz suçlarına dair yasada bugüne dek kabul edilemeyecek boşluklar olduğunu hatırlatarak, 'Kadınların cinsel şiddetten daha iyi korunması için elimizden geleni yapmak zorundayız' dedi.