T24 LogoT24 Logo
Dünya

ALMANYA'DA ÇİFTLİKTE YANGIN: 6 ÖLÜ BERLİN (A.A)

20 Temmuz 2010 15:46

-ALMANYA'DA ÇİFTLİKTE YANGIN: 6 ÖLÜ BERLİN (A.A) - 20.07.2010 - Almanya'nın Hessen eyaletinin Limburg kentinde bir çiftlikte çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Polisin yaptığı açıklamada, sabaha karşı çiftlikteki evde çıkan yangında 59 ve 56 yaşındaki bir çiftin, ayrıca 18 ile 35 yaşları arasındaki 3 çocuklarının öldüğü, yangında ağır yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir itfaiye yetkilisi de yangının evin üst katlarında çıktığını, sebebinin ise henüz bilinmediğini ifade etti. Yangını söndürmek için 60 itfaiyecinin görev yaptığını bildiren yetkili, alevlerin çok sayıda hayvanın bulunduğu ahırlara sıçramasının engellendiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24