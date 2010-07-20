-ALMANYA'DA ÇİFTLİKTE YANGIN: 6 ÖLÜ BERLİN (A.A) - 20.07.2010 - Almanya'nın Hessen eyaletinin Limburg kentinde bir çiftlikte çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Polisin yaptığı açıklamada, sabaha karşı çiftlikteki evde çıkan yangında 59 ve 56 yaşındaki bir çiftin, ayrıca 18 ile 35 yaşları arasındaki 3 çocuklarının öldüğü, yangında ağır yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir itfaiye yetkilisi de yangının evin üst katlarında çıktığını, sebebinin ise henüz bilinmediğini ifade etti. Yangını söndürmek için 60 itfaiyecinin görev yaptığını bildiren yetkili, alevlerin çok sayıda hayvanın bulunduğu ahırlara sıçramasının engellendiğini kaydetti.