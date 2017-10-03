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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da camiler kapılarını ziyaretçilere açıyor

Almanya'daki camilerin bu yılki Açık Kapı Günü'nde de binlerce Alman tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor. DİTİB, amaçlarının topluma İslam dinini anlatmak ve doğru bilgi vermek olduğunu duyurdu.

03 Ekim 2017 12:00

Her yıl 3 Ekim Almanya'nın Birleşme Günü'nde düzenlenen Almanya'daki camilerin ‘Acık Kapı Günü' bu yıl ‘iyi komşuluk – daha iyi toplum' sloganını taşıyor. Aralarında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) Köln Merkez Camisi ve Berlin Şehitlik Camisi'nin de bulunduğu Almanya'daki bin cami ve mescidin katıldığı ‘Açık Kapı Gününde' ibadethaneleri ziyaret edenlere camilerin hizmetleri ve topluma katkılarının anlatılması amaçlanıyor. DİTİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 3 Ekim'de düzenlenen Açık Kapı Günü'nde İslam dini hakkındaki bilgi eksikliğini gidermeye ve toplumun önyargılardan kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıldığınu açıkladı.

Almanya İslam Konseyi Başkanı İlhan Kesici gün vesilesiyle bir gazeteye yaptığı açıklamada İslam ibadet yerlerinin daha fazla kamuoyuna açılmasını ve Açık Kapı Günü'nden dinlerarası diyalogda yararlanılmasın istedi.

Açık Kapı Günü DİTİB, İslam Konseyi, Almanya İslam Kültür Merkezleri ve Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tarafından ortaklaşa koordine ediliyor. 5 milyon Müslümanın yaşadığı Almanya'da 2 bin 500 dolayında cami bulunuyor. Müslümanların çoğunluğunu Türkler oluşturmakla birlikte son yıllarda Ortadoğu ülkelerinden artan sayıda mültecinin gelmesiyle birlikte İslam toplumunun yapısı değişmeye başladı.

DW, Epd, Dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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