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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da cami kalıntıları

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Wünsdorf kentinde yapılan kazı çalışmalarında 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir caminin kalıntıları bulundu.

31 Ağustos 2015 21:42


Almanya'nın Brandenbrug eyaletindeki Wünsdorf kentinde yapılan arkeolojik kazılarda 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir caminin kalıntılarına rastlandı. Berlin Hür Üniversitesi'nden arkeologlar tarafından yürütülen kazı çalışmalarında, teller, ahşap kubbeye ait metal civatalar ve cami pencerelerinin parçalarına ulaşıldı.

Caminin açılışının 1915 yılında yapıldığı ve 1925-26 yılları arasında yıkıldığı açıklandı. Ahşap caminin minaresinin 23 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında esir alınan Hindistan, Fas, Tunus ve Cezayir gibi ülkelerden yaklaşık 4 bin Müslüman asker Wünsdorf kentindeki esir kampında tutulmuştu. Uzmanların iddialarına göre Almanya'nın en eski camisi olan bu camiden günümüze çok az kalıntı kaldı. Berlin Hür Üniversitesi'nin açıklamasında buna neden olarak caminin bulunduğu alanın önce Nazi rejimi döneminde daha sonra da Sovyet ordusu tarafından askeri amaçlar doğrultusunda kullanılması gösterildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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