Almanya'da 'bomba' alarmı!

Almanya'nın Stuttgart kentinde bomba 'tehlikesi' nedeniyle bir uçağın tahliye edildi duyuruldu. Bild'in haberinde, 'Bulgaria Air' şirketine ait bir uçakta bomba araması yapıldığı ve yerel saatle 12:00'de kalkması planlanan uçağın tahliye edilerek incelendiği belirtildi.

Uçağın içinde yaşanan bir tartışma nedeniyle Alman polisinin olayı 'bomba şüphesi' olarak değerlendirdiği öne sürüldü. Polis köpeklerinin uçağın içinde bomba yapımında kullanılan maddelere yönelik arama yaptığı belirtilirken, bomba imha ekiplerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Tartışan yolculardan birisi yüksek sesle diğerini 'saldırgan' olmakla suçladı. Bu ithamların diğer yolcular tarafından duyulmasıyla uçak içinde yaşanan panik üzerine uçak hızlı bir şekilde tahliye edildi.