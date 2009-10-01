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Dünya

Almanya'da bir Türk evinde ölü bulundu

Almanya'nın Wiesbaden kentinde 31 yaşındaki bir Türk kadın evinde ölü bulundu.

01 Ekim 2009 03:00

Almanya'nın Wiesbaden kentinde 31 yaşındaki bir Türk kadın evinde ölü bulundu.

Wiesbaden polisi, kadının 11 ve 13 yaşlarındaki çocuklarının dün akşam eve geldiklerinde üstünde bıçak darbeleri bulunan annelerini yerde ölü olarak bulduklarını belirtti.

Olay yerine çağrılan doktorun kadının öldüğünü tespit ettiğini ifade eden polis, çocukların babasının birkaç yıl önce hayatını kaybettiğini, yalnız kalan çocukların akrabalarına teslim edildiğini kaydetti.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, komşuların ifadelerinde evde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söylediklerini belirtti.

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