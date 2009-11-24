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Dünya

Almanya'da bir Türk eşini öldürdü

24 Kasım 2009 17:31

T24 - Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaildorf kentinde 43 yaşındaki bir Türk, kendisinden ayrılan 31 yaşındaki eşini sokak ortasında öldürdü.

Gaildorf polisi, adını açıklamadığı Türk'ün sokak ortasında eşine ateş ettiğini, daha sonra da kendisini yaraladığını, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan 43 yaşındaki Türk vatandaşının ifadesinin alınamadığını, cinayetin nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

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