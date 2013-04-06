Almanya'da bir Türk ailenin daha evi yandı!

Almanya'da bir Türk ailenin dairesinde yangın çıktı. Anne ve 2 çocuğunun yara almadan çıkarıldığı ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay dün sabah saatlerinde Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Ettlingen Kasabası'nda biri Türk 8 ailenin yaşadığı binada meydana geldi.

Yangın, baba Ahmet Varlık’ın işte, anne Zeynep Varlık’ın 1 yaşındaki kızı Selinay ve 8 yaşındaki oğlu Mikail ile evde bulunduğu esnada çıktı.

Balkonda başladığı belirlenen yangın kısa sürede eve sıçrarken anne ve çocuklar komşularının yardımı ile evden çıkarıldı. Komşuların ilk müdahaleyi yaptığı yangını itfaiye söndürdü. Dumandan etkilenen aile fertleri hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Polis: Mobilyaları çocuk tutuşturmuş



Kullanılamaz hale gelen evde polis ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Akşam saatlerinde açıklama yapan polis yetkilileri, 8 yaşındaki Mikail’in balkonda kağıtları tutuşturmasının ardından eski mobilyaların alev aldığını ve yangının eve sıçradığını tespit ettiklerini açıkladı.



Anne Zeynep Varlık: Hâlâ şoktayız



Komşular tarafından kurtarılan Zeynep Varlık, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Evde eşimi işe göndermiştim. Kızımı emzirmek için odaya geçmiştim. Oğlum da oturma odasında televizyona bakıyordu. Evden kokular gelmeye başladı. Ocağı açık unuttuğumu düşündüm. Dışarıdan komşuların sesini duydum kapıya vuruyorlar. Oğlum yanıma koştu, 'Anne, balkon yanıyor' dedi.

Hemen oturma odasına gittim. Balkondan içeriye doğru dumanlar ve alevler çıktığını gördüm. Kapıyı kapattım. Komşular eve girdi beni ve çocuklarımı dışarı çıkardı. Hâlâ şoktayım. Can kaybı olmaması tek tesellimiz. İçeri de giremiyoruz” dedi.



İtfaiye: Yangın balkondan çıkmış



Yangınla ilgili bilgi veren itfaiye sözcüsü de, “Yangın birinci katın balkon bölümünde çıktı. Hemen müdahale ettik. Alevleri yayılmadan söndürmeyi başardık. Yangın çıkan daire ve binanın balkon kısmı tamamen yanmıştı ve is içindeydi. Toplam 100 bin Euro’luk hasar var” dedi.



Baba Ahmet Varlık: Kimseden şüphelenmiyorum ama her şey olabilir



Yangın sonrası, üç odalı dairede bulunan tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, baba Ahmet Varlık, “Haberi 200 kilometre uzakta iş yerinde aldım hemen eve geldim. Mobilyalarımızı daha yeni almıştık. Hemen sonrası başımıza böyle bir olay geldi. Allah’a şükür, ya uyurken meydana gelseydi o zaman ne yapardık. Yangın söndüğünde buradaydım. Hastaneye gittim ailemin iyi olduğunu gördüm, rahat ettim. Şimdilik maddi zararımız 100 bin Euro civarında. Kundaklama olduğunu düşünmüyorum ama yangının sebebini net olarak da bilemiyorum. Kimseden şüphelenmiyorum ama her şey olabilir” dedi.

Yangından hemen sonra defalarca Varlık ailesini ziyaret eden Ettlingen belediye başkan yardımcısı Peter Simon, aile ile yakından ilgilendi. Simonn, aile için her türlü yardımda bulunacaklarını söyledi.