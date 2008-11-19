Almanya’da benzin fiyatları 3,5 yıl öncesine düştü

Dünyada düşüşe geçen petrol fiyatlarının Almanya'da benzin fiyatlarının, 3,5 yıl önceki seviyesine düşmesine yol açtığı bildirildi.



Aral şirketinin sözcüsü Bochum kentinde yaptığı açıklamada, benzin istasyonlarında bir litre benzinin Almanya ortalamasına göre 1,19 avronun altında satıldığını, böylelikle benzin fiyatlarının, 2005 yılının mayıs ayı seviyesine düştüğünü belirtti.



Sözcü, mazot fiyatlarının 1,18 avroyla benzin fiyatlarına göre daha pahalı olduğunu, yine de mazot fiyatlarının da 2007 yılının eylül ayı başındaki seviyeye düştüğünü kaydetti.

