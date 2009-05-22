Almanya'da bekaret vergisi

Almanya'da kolej masraflarını karşılamak için bekaretini internet üzerinden satan Alina'nın başı dertte. Başlangıçta istediği paranın çok altında bir teklifi kabul etmek zorunda kalan Alina'nın parasına vergi memurları göz koydu.



Milliyet'in haberine göre; Almanya'da Kolej masraflarını karşılamak için bekaretini internet üzerinden açık artırmayla satışa çıkartarak olay yaratan 18 yaşındaki Romanya asıllı Alina Percea, geçtiğimiz günlerde başlangıçta istediği paradan az da olsa amacına ulaşmıştı.



Alman vergi memurları yaklaşık 14 bin dolar karşılığında İtalyan bir işadamı ile birlikte olan Alina'nın peşine düştü.



Vize durumu araştırılıyor



Alina'nın koleje gittiği bölgede fahişelik yasal kabul ediliyor, ancak fahişelerin kazançlarının yüzde 50'sini vergi olarak devlete ödemeleri gerekiyor.



Bu nedenle Alina'nın vize statüsü araştırılmaya başlandı. Alman göçmen yetkilileri Alina'nın çalışma durumu olup olmadığına dair incelemelerde bulunuyor.



Almanya'da bilgisayar bölümünde öğrenci olan Alina eğer ülkeye öğrenci vizesi ile gelmişse, 90 günlük çalışma hakkı bulunuyor.



Ancak uzmanlar, Alina'nın böylesine kısa bir zaman içinde çok fazla para kazanması nedeniyle yine de vergi ödemek zorunda kalabileceğini belirtiliyor.



Alman vergi dairesinden bir yetkili, "Gerekli incelemeler yapılıyor. Değerlendirmeden sonra gereken yapılır" derken, bir vergi uzmanı, "Vergi tahsildarlarının gelir ve katma değer vergisi kesildikten sonra elinde birkaç bin doları kalırsa kendini şanslı hissetmeli" diye konuştu.



Sınırdışı edilebilir



Alina'nın karşılaşabileceği sorunlar bununla da kalmıyor.



Zira, ülkeye sadece bir turist vizesiyle gelmişse, bu durumda çalışma izni olmaksızın gelir sağladığı için sınır dışı edilebilir.



Manheim'de okuyan Alina, lüks bir otelde 45 yaşında bir adamla korunmadan birlikte olduğunu açıklamıştı.



'Gelecek sefer ödeme yaptırmayacağım’



Daha önce söylentiler çıkması üzerine bekaret raporu almış olan ve "Aslında en az 50 bin euro kazanacağımı umuyordum. Ama olmadı" diyen Alina, ilk gecesini şöyle anlattı:



"Ondan hoşlandım. 45 yaşında gibi görünmüyordu. Daha genç görünüyordu. İngilizce konuştuk. Gün boyu beni iltifatlara boğdu, iyi anlaştık ve ben onun kazanmasına memnun oldum. Öpüştük, sonra birbirimizin elbiselerini çıkardık. Heyecanlıydım. Beni yatağa yatırdı ve vücudumu öpmeye başladı. Sonra seks yaptık. Ondan etkilendim, bu yüzden de zevk aldım. Sadece bir kere seks yaptık. Sonra uyuduk. Ertesi sabah başka çiftler gibi kahvaltı ettik. Beni tekrar görmek istediğini söyledi, ben de kabul ettim. Gelecek sefer ona ödeme yaptırmayacağım."

