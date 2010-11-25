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Dünya

ALMANYA'DA AYRIMCI DOKTORA İHTAR HAMBURG (A.A)

25 Kasım 2010 18:47

-ALMANYA'DA AYRIMCI DOKTORA İHTAR HAMBURG (A.A) - 25.11.2010 - Alman Tabipler Birliği, Hessen eyaletinin Waechtersbach kentinde başörtülü, Almanca bilmeyen ya da 5'ten fazla çocuğu olan kadınları muayenehanesine kabul etmeyen doktora ihtar verdi. Tabipler Birliği Mainz Bölgesi Sözcüsü Cornalia Kur, yaptığı açıklamada, daha önce disiplin kuruluna sevk edilen Alman doktora "ikinci derecede hafif bir ceza verildiğini", ihtarın hekimlik siciline işleneceğini ve 5 yıl kayıtlarda kalacağını söyledi.  Söz konusu Alman doktor ise kararla ilgili açıklamada bulunmadı. Tabipler Birliği Disiplin Kurulu, daha önce, Alman hekimden özür dilemesini ve Türk-İslam Kültür Derneği ile temasa geçmesini istemiş, doktor da kamuoyu önünde dil, din, ırk, etnik köken ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm hastalarına eşit davranacağı garantisini vermişti. Başörtülü kadınların muayenesinin zor olduğunu savunan Alman doktor, daha önce çeşitli Alman gazetelerine yaptığı açıklamada, 17 yıldır doktorluk yaptığını ve çok sayıda Türk hastası olduğunu belirterek, başörtülü ve Almanca konuşamayan hastaların muayenesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

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