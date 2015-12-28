Almanya’da Awacs tartışması



Türkiye'ye Awacs keşif uçaklarının gönderilmesinde izlenecek prosedür, Alman iç politikasında tartışma konusu oldu. NATO'nun Suriye kriziyle bağlantılı olarak Türk hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Geilenkirchen'daki Awacs keşif uçaklarını Türkiye'ye gönderme planı Almanya'da kamuoyuna haftasonunda yansımıştı.

Muhalefetteki Sol Parti ve Yeşiller, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmek üzere incelemeler başlatacaklarını duyurdu. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, NATO görevine Alman askerlerinin katılımıyla ilgili Meclis'te oylama yapılmamasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Yeşiller ise 2008 yılında yine Türkiye'deki görevlendirmeyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara dikkat çekiyor. Anayasa Mahkemesi, 2003 yılında Irak savaşı öncesi ve sırasında Alman Awacs uçaklarının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda Meclis'in onayının alınmamasının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Hükümetten ret

Almanya'da muhalefet partilerinin, Türkiye'ye gönderilecek Awacs keşif uçakları için Federal Meclis'te özel oylama yapılması talebine Alman hükümetinden ret yanıtı geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Meclis'ten ek görevlendirmeye gerek olmadığı açıklaması yaparken Sosyal Demokrat Parti (SPD) savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold, Türkiye'deki görevlendirmede silahlı güçler konuşlandırılmasının söz konusu olmadığına dikkat çekti. Arnold, uçakların görevinin NATO topraklarını korumak ve hava sahasını gözlemlemek olduğunu, hiç kimsenin hedef alınmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, uçuşların NATO tarafından Türkiye'nin hava savunmasına destek için kararlaştırıldığını belirterek, muhalefet partilerinin heyecanını anlayamadığını kaydetti. Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü de burada NATO'nun rutin bir görevlendirmesinin söz konusu olduğunu, Baltık ülkeleri ya da Polonya üzerinde de daha önce benzer uçuşlar gerçekleştirildiğini hatırlattı. Sözcü, görev ile ilgili ayrıntılar üzerinde planlamanın sürdüğünü söyledi.

“IŞİD ya da Esad'dan tehdit yok“

Alman hükümetinin Meclis'e gönderdiği yazıda Alman askerlerinin silahlı çatışmaya karışma riskinin bulunmadığı belirtilerek, “IŞİD'in hava kuvvetlerine sahip olmadığı, Esad rejiminin de kendi hava kuvvetlerini Türkiye'ye karşı görevlendirme yönünde siyasi bir irade göstermediği‘ kaydediliyor.

Muhalefetteki Sol Parti ve Yeşiller ise hükümet kanadından gelen açıklamalardan tatmin olmuş değil. Yeşiller Partili silahlı kuvvetler uzmanı Tobias Lindner, Ruhr Nachrichten gazetesine verdiği demeçte, “Alman ordusunun, askerlerin çatışmalara katılmayacağını açıklaması yeterli değil. Elde edilen verilerle ne yapılacağının da açıklığa kavuşturulması gerekiyor“ diye konuştu. Lindner, Alman hükümetinin, ‘Awacs personelinin tam olarak görevi nedir, ordu kaç kişilik personeli Türkiye'ye sürekli olarak gönderecek‘ gibi soruları da yanıtlaması gerektiğini söyledi.

Her bir Awacs uçağının içinde 16 kişilik personel bulunuyor. Awacs personelinin yüzde 30'unu Alman ordusu karşılıyor.