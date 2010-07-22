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Dünya

Almanya’da aşırı sağ partiler birleşiyor

Almanya’da iki aşırı sağcı parti Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ile Alman Halk Birliği (DVU) birleşiyor.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Almanya’da iki aşırı sağcı parti Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ile Alman Halk Birliği (DVU) birleşiyor. Gözlemciler, birleşmeyi aşırı sağın zafiyeti olarak yorumluyor. 


Her iki partinin yönetimi de NPD'nin Bamberg'de düsenlediği genel kurulda birleşme kararı almış, kararın parti üyelerince de onaylanması konusunda uzlaşmıştı.


NPD-DVU birleşmesiyle ortaya çıkacak yeni siyasi oluşumun “Toplumsal Vatan Partisi” adını alması planlanıyor.


Aşırı sağcı ittifak, ilk hedefini önümüzdeki yıl yapılacak Saksonya-Anhalt ve Bremen'deki eyalet parlamentosu seçimlerinden başarılı bir sonuç elde etmek olarak belirledi.


NPD'nin üyesi sayısı 7 bini, DVU'nun ise 6 bini buluyor. Her iki parti, 2005 yılında “Almanya İttifakı” adı altında bir siyasi oluşum bünyesinde bir araya gelmiş, ancak NPD 2009 yılında ittifakın dağıldığını açıklamıştı.


NPD'ye kapatma davası isteniyor


Her iki parti geçen yıllarda eyalet ve yerel seçimlerinde diğerinin başarısını gölgelemeyecek şekilde hareket ederek sandıkta tek aşırı sağcı adayın yarışmasını sağlamıştı.


Sosyal Demokrat Parti (SPD), anayasayı ihlal eden faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle NPD hakkında kapatma davası açılmasını talep ediyor.


Siyasi gözlemciler genel başkanlığını Matthias Faust'un yaptığı DVU'nun siyasi anlamda sürekli gerilediğini, Udo Voigt liderliğindeki NPD'nin ise mali sorunlar yaşadığına dikkat çekerek, birleşmenin aşırı sağın gücünü değil zafiyetini ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

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