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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da anonim doğum ilgi görüyor

Almanya'da bundan bir yıl önce yürürlüğe giren anonim doğum imkânı ilgi görüyor.

30 Nisan 2015 16:15


Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig, yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği ilk yıl anonim doğum hakkından toplam 95 kadının yararlandığını söyledi. Anonim doğumun zor durumdaki hamilelere yardım imkanı sunduğunu belirten Schwesig, "Almanya'da hiçbir hamile kadın bebeğini gizli ve yalnız bir şekilde dünyaya getirmemeli" dedi. Schwesig, zor durumdaki hamileler için kurulan danışma hattı üzerinden de toplam 4 bin 200 görüşme yapıldığını açıkladı.

Anneye 16 yıl anonim kalma hakkı

1 Mayıs 2014'te yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, hamile bir kadına isim ya da adres gibi kişisel bilgilerini vermeden, hastanelerde doğum yapma imkânı sunuluyor. Ancak bundan yararlanmak için hamile kadının öncesinde bir danışmanlık merkezine başvurması gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle hamile kadına 16 yıl kimliğini anonim tutması hakkı tanınıyor. 16 yıl sonrasında ise çocuğa, annesinin kimliğini öğrenme hakkı sunuluyor. Anonim doğum yapacak olan kadınların bilgilerini sadece danışma merkezinde, gizlilik kurallarına göre çalışacak yetkililere bildirmesi gerekiyor. Bilgilerin sonrasında derhal mühürleneceği ve koruma altına alınacağı belirtiliyor. Danışma merkezlerinde kadınlara, Almanca, İngilizce, Rusça, Türkçe ve Arapça dillerinde hizmet sunuluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaAile Bakanı Manuela SchwesigSchwesigMayısAlmancaRusça TürkçeArapçaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BS

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