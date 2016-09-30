Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren örgütün üyesi: Artık milliyetçi değilim

Almanya’da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunuyla suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün davasında yargılanan tek sanık olan Beate Zschaepe (41), 3.5 yıldır süren davanın 313’üncü duruşma gününde sessizliğini bozdu. Zschaepe, “Böhnhardt ve arkadaş çevresini tanıdığımda milliyetçi ideolojiyle kendimi özdeşleştirmiştim. Bugün artık milliyetçi ideolojiye sempati duymuyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; daha önce hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Zschaepe’nin dün önündeki mikrofon açıldı ve ‘Nazi Gelini’ diye nitelenen sanık, elindeki kağıtta yer alan metni okudu. Zschaepe, cinayetleri işleyen, yıllarca gizlendikten sonra intihar eden Uwe Böhnhardt ile Uwe Mundlos’un ailelere acı yaşatmasını kınadığını söyledi.



Zschaepe, özetle şöyle dedi:

“Böhnhardt ve arkadaş çevresini tanıdığımda milliyetçi ideolojiyle kendimi özdeşleştirmiştim. Bugün artık milliyetçi ideolojiye sempati duymuyorum. Bugün insanları kökenlerine göre değil, davranışlarına göre değerlendiriyorum. Artık şiddetin amaca ulaşmak için bir araç olamayacağının bilincindeyim”

Niye şimdi?

Beate Zschaepe’nin dünkü duruşmada konuşması, mahkemede bomba etkisi yarattı. Mahkeme heyeti, savcılar, kurban aileleri ve avukatları “Zschaepe durup dururken niçin böyle bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydu” sorusuna cevap aradı. Kurban ailelerin avukatlarından Mehmet Daimagüler’e göre Zschaepe kendini kurtarmak istiyor. Kurbanlardan Enver Şimşek’in Türkiye’de yaşayan kızı Semiya Şimşek ise açıklamanın kendisi için bir önemi olmadığını belirterek, “Açıklaması, benim kafamdaki, ‘Niçin babamı kurban seçtiler’ gibi sorulara hiçbir açıklık da getirmiyor” dedi.