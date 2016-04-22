Almanya’da 630 bin otomobil geri çağrılacak



Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt, Alman otomobillerinde yapılan incelemeler sonrası Audi, Mercedes, Porsche, Volkswagen ve Opel'in toplamda 630 aracının geri çağrılması gerektiği kararına varıldığını açıkladı. Dobrindt, söz konusu araçlarda belirli ısı ortamında emisyonların temizlenmesi için kullanılan tekniklerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dobrindt geri çağrılan araçların Volkswagen'in kullandığı tespit edilen yasadışı yazılımla ilgili olmadığını da vurguladı. Volkwagen'ın geçen yıl dizel araçlarında gaz emisyon değerlerini düşük gösteren bir yazılım kullandığı ortaya çıkmış ve bu şirkette büyük bir krize yol açmıştı.



Ulaştırma Bakanı'ndan talimat



Bu skandalın ardından Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt Almanya'da üretilen tüm araçların testten geçirilmesi talimatı vermişti.

VW'den yapılan açıklamaya göre bu talimat üzerine testten geçen ve geri çağrılacak araçlar arasında VW'nin binek araçları bulunmuyor. Audi ve Porsche'nin binek otomobilleri ile VW'nin kamyonet tipi araçlarının geri çağrılacaklar listesinde olduğu belirtiliyor.