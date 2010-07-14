-ALMANYA'DA 3 MİLYON TÜRK YAŞIYOR BERLİN (A.A) - 14.07.2010 - Merkezi Almanya'nın Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi, ülkede yaşayan yabancıların sayısının geçen yıl ilk kez 16 milyonu aştığı bildirildi. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk yaşıyor. Daireden yapılan açıklamada, yabancı kökenlilerin sayısının yaklaşık 16 milyon 48 bin olduğu, bunun da Alman nüfusunun yüzde 19,6'sını oluşturduğu, bu oranın 2005 yılında 18,6 olduğu ifade edildi. Yabancı kökenlilerin Alman halkına göre daha genç olduğu, göçmenlerin ortalama 34,7, Almanların ise 45,6 yaşında olduğu belirtilen açıklamada, işsiz yabancı kökenlilerin sayısının Almanlara göre iki kat olduğu kaydedildi. Almanya nüfusunun 2005-2009 yılları arasında, yabancıların Almanya'ya gelişi ve doğumlarla 715 bin arttığı, Almanların nüfusunun ise yaklaşık 1,3 milyon gerilediği ifade edilen açıklamada, 2009 yılında Almanya'da 7,2 milyon yabancının ve 8,8 milyon Alman pasaportu taşıyan yabancı kökenlinin yaşadığı, 2005 yılına göre yabancıların sayısının 96 bin gerilediği, Alman pasaportu taşıyan yabancıların sayısının ise 811 bin arttığı bildirildi. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı belirtilen açıklamada, Türkleri, 2,9 milyonla eski SSCB ülkelerinden ve 1,5 milyonla eski Yugoslavya topraklarından gelen insanların izlediği belirtildi.