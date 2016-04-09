Almanya'da 3 milyon keyfi kimlik kontrolü



Federal İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke'nin soru önergesine verdiği yanıta dayanan verilere göre 2015 yılında Alman polisi 2 milyon 953 bin 844 kez herhangi bir geçerli gerekçe olmaksızın kimlik kontrolü yaptı.

Bu kontrollerin 2 milyon 600 binden fazlasının sınır bölgesinde, 248 binden fazlasının ülke içinde, yaklaşık 69 bininin ise havalimanlarında yapıldığı kaydedildi.

Bu kontrollerin çoğu kez yalnızca ten rengi ve köken gibi etkenler gerekçesiyle yapıldığı ise getirilen eleştiriler arasında.

Sol Parti iç politika uzmanı Ulla Jepke, Alman hükümeti kimlik kontrolünde ten renginin kesinlikle bir kriter oluşturamayacağı konusuna kesin bir açıklık getirmediği için "ırkçı kontrollerin" teşvik edildiğini savundu. Jelpke bu tür kontrollerin durdurulması çağrısını yaptı.