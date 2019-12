-ALMANYA'DA 2 TÜRKE EL KAİDE'Yİ DESTEKTEN DAVA BERLİN (A.A) - 19.10.2010 - Almanya'da, aralarında Emin T. (17) adlı bir Türk vatandaşıyla Türk kökenli Alman vatandaşı Harun Can A'nın (24) bulunduğu 8 kişi hakkında El Kaide ve Ensar El İslam örgütlerini destekledikleri suçlamasıyla dava açıldı. Karlsruhe kentinde bulunan Federal Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Emin T. ve Harun Can A. ile birlikte 4 Alman ve Alman vatandaşı olan 2 Arap hakkında, ağırlıklı olarak, "Global İslamcı Medya Cephesi" (GIMF) adlı örgüt üzerinden İslamcı propaganda yapmak suçundan Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde dava açıldığı bildirildi. Söz konusu kişilerin Ağustos 2006'dan Mart 2008'e kadar terör örgütlerinin propaganda malzemelerini yayınlamakla, Emin T. ile Harun Can A'nın ayrıca, terör örgütleri adına üye bulmaya çalışmakla suçlandığı belirtildi.