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Almanya'da 14 Türk yolcu havalimanında bekletiliyor; bir kişi gözaltına alındı

Yolcuların, bir karate turnuvası için Almanya'ya geldiklerini söylediği öğrenildi

10 Aralık 2016 10:24

Türkiye'den Almanya'ya gelen 14 kişilik sporcu kafilesinin Alman polisi tarafından sorgulandığı ve grupta bulunan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Türk diplomatik kaynakları, Ankara'dan geldikleri Düsseldorf Havaalanı'nda 6 saati aşkın süredir bekletilen gruptaki kişilerden T.Ö.'nün, Almanya'ya yasa dışı bir şekilde insan sokmaya çalışmaktan gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkarılacağı açıklamasında bulundu.               

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hususi pasaport sahibi yolcuların, polis tarafından tercüman aracılığıyla ifadelerinin alındığı belirtildi.

Yolcuların, bir karate turnuvası için Almanya'ya geldiklerini söylediği öğrenildi.               

Havaalanı polisinin devreye giren Türk yetkililere ilk aşamada, söz konusu yolcularla ilgili sorgulamanın uzun sürebileceği, işlemler bitmeden kimseyle görüştürülmeyecekleri ve daha detaylı bilgi verilmeyeceği açıklamasını yaptığı kaydedildi.

Grupta bulunanların sorgulanmalarının sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiği, Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Hukuk Müşavirliği yetkililerinin de polisle irtibatta olduğu ifade edildi.      

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