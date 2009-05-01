Almanya'da 1 Mayıs olaylı: 32 polis yaralı

Almanya'nın başkenti Berlin ve Hamburg'da erken başlayan 1 Mayıs kutlamalarına şiddet karıştı.



İki kentte göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada 32 polis yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.



Berlin polisi, kentin doğu bölgesinde düzenlenen bir sokak partisinin sona ermesinden sonra sloganlar atan yaklaşık 200 protestocunun polise şişe ve taş atması sonucu 29 polisin yaralandığını, 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Polis, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı partinin olaysız sona ermesinden sonra çıkan şiddet olaylarında çöp bidonlarının yakıldığını; tramvaylarla araçlara taş ve şişe atıldığını; otobüs duraklarının cam panolarının kırıldığını belirtti.



Yetkililer, Hamburg'da göstericilerle çıkan çatışmalarda da 3 polisin yaralandığını kaydetti.

