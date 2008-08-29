T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da 1 Eylül’den itibaren vatandaşlık sınavı uygulanacak

33 sorunun en az 17'sini doğru bilen bir yabancı sınavı kazanmış olacak

29 Ağustos 2008 03:00

Alman vatandaşı olmak isteyen yabancılar, 1 Eylülden itibaren vatandaşlık sınavına tabi tutulacaklar. Toplam 310 sorunun hazırlandığı sınavda, rastgele sorulacak 33 sorunun en az 17'sini doğru bilen bir yabancı sınavı kazanmış olacak. İsteyen herkesin istediği kadar katılabileceği sınava girenlerden 25 Avro ücret alınacak.

 

Almanya'da yaşayan ve burada en az lise mezunu olan yabancılar, sınavdan muaf tutulacak. Sınavın zor olduğu şeklindeki eleştirileri reddeden Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, 4 bin 600 kişinin katılımıyla yapılan deneme sınavına katılanların yarısından çoğunun başarılı olduğunu söyledi.

 

"Bu, sınavın çok zor olduğu yönündeki eleştirinin yersiz olduğunu gösteriyor" diyen Böhmer, sınavın ülkede yaşayan yabancıların topluma daha iyi uyum sağlamalarına da katkı sağlayacağını savundu.

 

Böhmer, Alman vatandaşı olmaya hazırlananların bu soruları çalışarak, Almanya'daki yaşamları ve siyasi hayata katılımları konusunda bilgi sahibi olacaklarını kaydetti. Sınav için hazırlanan sorular sadece zor olduğu için değil, bazıları yanlış hazırlandığı gerekçesiyle de eleştirilmiş, Almanya İçişleri Bakanlığı yanlışların düzeltildiğini açıklamıştı.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24