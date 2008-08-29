Almanya'da 1 Eylül’den itibaren vatandaşlık sınavı uygulanacak

Alman vatandaşı olmak isteyen yabancılar, 1 Eylülden itibaren vatandaşlık sınavına tabi tutulacaklar. Toplam 310 sorunun hazırlandığı sınavda, rastgele sorulacak 33 sorunun en az 17'sini doğru bilen bir yabancı sınavı kazanmış olacak. İsteyen herkesin istediği kadar katılabileceği sınava girenlerden 25 Avro ücret alınacak.

Almanya'da yaşayan ve burada en az lise mezunu olan yabancılar, sınavdan muaf tutulacak. Sınavın zor olduğu şeklindeki eleştirileri reddeden Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, 4 bin 600 kişinin katılımıyla yapılan deneme sınavına katılanların yarısından çoğunun başarılı olduğunu söyledi.

"Bu, sınavın çok zor olduğu yönündeki eleştirinin yersiz olduğunu gösteriyor" diyen Böhmer, sınavın ülkede yaşayan yabancıların topluma daha iyi uyum sağlamalarına da katkı sağlayacağını savundu.

Böhmer, Alman vatandaşı olmaya hazırlananların bu soruları çalışarak, Almanya'daki yaşamları ve siyasi hayata katılımları konusunda bilgi sahibi olacaklarını kaydetti. Sınav için hazırlanan sorular sadece zor olduğu için değil, bazıları yanlış hazırlandığı gerekçesiyle de eleştirilmiş, Almanya İçişleri Bakanlığı yanlışların düzeltildiğini açıklamıştı.