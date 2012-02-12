Federal Suç Dairesi 'dönerci cinayetleri' delillerini yok etti!

Cinayetlerinin aydınlatılması konusunda gerekli olan bazı önemli cep telefonu bilgilerinin Federal Suç Dairesi (BKA) yetkilisi tarafından sildirildiği iddiası ortaya atıldı.

Bild am Sonntag gazetesi, gizli belgelere dayanarak verdiği haberde, BKA yetkilisi Alexandra-Maria F'nin, Bonn kentindeki Federal Polis (Bundespolizei) teşkilatında görev yapan başkomiser Jens B'ye 9 Aralık 2011 tarihinde gönderdiği bir mektupta, dinlenen iki cep telefonuyla ilgili bilgileri silebileceğini, bunların BKA'nın kayıtlarına geçirildiğini ifade ettiği belirtildi.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; bilgilerin silindiği iki cep telefonundan birinin, aşırı sağcı katilleri desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınan Andre E'ye ait olduğu kaydedilen haberde, bilgilerin Andre E. hakkında hazırlanan suç dosyasında yer almadığına dikkati çekildi.

Bu gizli faaliyetin BKA tarafından, aşırı sağcı çevreler içindeki muhbirlerinin açığa çıkmaması amacıyla yapılmış olabileceği belirtilen haberde, normal prosedürde Federal Polis'in cep telefonu bilgilerini bir dava tümüyle sonuçlanana kadar silmemesi gerektiği ifade edildi.

Bir güvenlik uzmanı, gazeteye yaptığı açıklamada, bunun "delilleri yok etme girişimi gibi göründüğünü" söylerken, Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich'in de olayı araştırması için müsteşarı Klaus-Dieter Fritsche'ye talimat verdiği, Fritsche'nin de bu konuda BKA'dan bilgi istediği kaydedildi.

BKA'nın bir sözcüsü, bilgilerin farklı yerlerde toplanmasını önlemek amacıyla BKA'nın, mevcut telefon bilgilerine ait kopyaların silinmesini istediği açıklamasını yaparken, Federal Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Wolfgang Bosbach, bunun, bir an önce açıklığa kavuşturulması gereken önemli bir olay olduğunu, bir şeylerin gizlendiği yönünde en ufak bir şüphenin bile uyanmaması gerektiğini söyledi.