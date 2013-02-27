Almanya yeni 'hasta adam'ı açıkladı

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin sağ kolu olarak gösterilen ekonomist Ursula Weidenfeld, "Avrupa'nın yeni hasta adamı Fransa" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin sağ kolu olarak gösterilen ekonomist Ursula Weidenfeld, Fransa'nın haftalık haber-kültür dergilerinden Le Point tarafından bu sabah yayımlanan bir söyleşide, Fransa'yı "Avrupa'nın en büyük sorunu" olarak gördüklerini söyledi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Fransa'nın içinde bulunduğu ekonomik krizin Almanya'yı Yunanistan'dan "çok daha fazla kaygılandırdığını" belirten Alman ekonomist Ursula Weidenfeld, Fransa'daki işsizlik oranının, ekonomik gerilemenin, Fransız siyasilerin sorunların üstesinden gelme kapasitesinin ve alınacak olası önlemlerin ne derece uygulanacağının Almanya'yı derinlemesine endişelendirdiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı "sahte vaatlerde bulunarak seçim kampanyası yürütmekle" suçlayan Weidenfeld, emeklilik reformundan vazgeçilmesi, servet vergisi ve işgücü maliyetinin yüksek olmasından yakındı.

Tüm bunların Fransa'ya yatırımın önünde engel olduğunu savunan Weidenfeld, Hollande'ın Avrupa para birimi Euro'nun devalüasyonu üzerine hesaplar yaptığını, ancak Alman Merkez Bankası ve Almanların buna izin vermeyeceklerini söyledi.



İşsizlik 21 aydır artıyor



Fransa'da işsizlik son 21 aydır aralıksız artışta. Son verilere göre ülkede resmi olarak 3 milyon 170 bin kayıtlı işsiz bulunuyor. Bu rakam "part-time" çalışanları kapsamıyor.

Fransa'da hükümet, 2013 için açıkladığı ekonomik hedeflerin tutturulamayacağını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. Avrupa Komsiyonu da Fransa'nın bu yılki bütçe açığının hükümetin öngördüğünden fazla olacağını bildirdi.