T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Almanya yeni 'hasta adam'ı açıkladı

Alman ekonomist Weidenfeld, Fransa'nın içinde bulunduğu ekonomik krizin Almanya'yı Yunanistan'dan "çok daha fazla kaygılandırdığını" söyledi

27 Şubat 2013 17:00

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin sağ kolu olarak gösterilen ekonomist Ursula Weidenfeld, "Avrupa'nın yeni hasta adamı Fransa" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin sağ kolu olarak gösterilen ekonomist Ursula Weidenfeld, Fransa'nın haftalık haber-kültür dergilerinden Le Point tarafından bu sabah yayımlanan bir söyleşide, Fransa'yı "Avrupa'nın en büyük sorunu" olarak gördüklerini söyledi.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Fransa'nın içinde bulunduğu ekonomik krizin Almanya'yı Yunanistan'dan "çok daha fazla kaygılandırdığını" belirten Alman ekonomist Ursula Weidenfeld, Fransa'daki işsizlik oranının, ekonomik gerilemenin, Fransız siyasilerin sorunların üstesinden gelme kapasitesinin ve alınacak olası önlemlerin ne derece uygulanacağının Almanya'yı derinlemesine endişelendirdiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı "sahte vaatlerde bulunarak seçim kampanyası yürütmekle" suçlayan Weidenfeld, emeklilik reformundan vazgeçilmesi, servet vergisi ve işgücü maliyetinin yüksek olmasından yakındı.

Tüm bunların Fransa'ya yatırımın önünde engel olduğunu savunan Weidenfeld, Hollande'ın Avrupa para birimi Euro'nun devalüasyonu üzerine hesaplar yaptığını, ancak Alman Merkez Bankası ve Almanların buna izin vermeyeceklerini söyledi.


İşsizlik 21 aydır artıyor


Fransa'da işsizlik son 21 aydır aralıksız artışta. Son verilere göre ülkede resmi olarak 3 milyon 170 bin kayıtlı işsiz bulunuyor. Bu rakam "part-time" çalışanları kapsamıyor.

Fransa'da hükümet, 2013 için açıkladığı ekonomik hedeflerin tutturulamayacağını geçtiğimiz günlerde itiraf etmişti. Avrupa Komsiyonu da Fransa'nın bu yılki bütçe açığının hükümetin öngördüğünden fazla olacağını bildirdi.

ETİKETLER

ursula weidenfeldalmanyafransahasta adamekonomiişsizlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24