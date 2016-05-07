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Dünya

Almanya: Yeni başbakanla uyumlu çalışmayı umuyoruz

Merkel: Konu Türkiye'nin içişleriyle alakalı, ben bir yorum yapamam

07 Mayıs 2016 00:27

Almanya, Ahmet Davutoğlu'nun ardından göreve gelecek olan yeni Türkiye başbakanıyla göçmen anlaşmasının uygulamasının süreceğini söyledi.

Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyen hükümet sözcüsü Georg Steiner, Başbakan Angela Merkel'in Davutoğlu'yla uyum içerisinde çalıştığını ifade ederek "Yeni başbakanla da bu olumlu ve yapıcı işbirliğinin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

18 Mart'ta imzalanan Türkiye - Avrupa Birliği (AB) göçmen anlaşması kapsamında Avrupa'nun üzerine düşenleri yapmaya devam edeceğini kaydeden sözcü, sözlerine "Aynı şekilde Türkiye'nin de sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" diyerek devam etti.

Sözcü Steiner, Davutoğlu'nun ayrılma kararı almasının AB - Türkiye ilişkileri açısından olumsuz bir sinyal olup olmadığı sorusuna ise "Konu Türkiye'nin içişleriyle alakalı. Ben bir yorum yapamam" dedi.

Anlaşma kapsamında 20 Mart'tan sonra Türkiye'den Yunan adalarına giden göçmenler Yunanistan'da iltica başvurusu yapmadıkları takdirde Türkiye'ye iade ediliyor.

Türkiye'ye geri gönderilen her bir Suriyeli karşılığındaysa Türkiye'deki mülteci kamplarından bir Suriyelinin AB ülkelerine yerleştirilmesi uygulaması sürüyor.

Ankara ve Brüksel arasındaki anlaşmanın şartlarından birisi olan Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması konusundaysa Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesi açıklandı.

Türkiye'nin AB'nin talep ettiği 72 şartın tümünü yerine getirmesi halinde vize muafiyetinin tanınmasını öneren Komisyon'un teklifi, Avrupa Parlamentosu ile AB liderler zirvesinde görüşülecek.

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