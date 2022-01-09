Almanya’ya öğrenci göçünde birinci Türkiye

Alman üniversitelerinde 2021-2022 dönemi yabancı öğrenci kabulüne dair açıklanan son araştırmaya göre Almanya'daki üniversitelerin yüzde 54'ünde Türkiye'den giden öğrenci sayısında artış var. Artış oranı üniversitelerin yüzde 43'ünde yüzde 10'u aşıyor. Raporda Türkiye, Almanya'daki üniversitelere en çok öğrenci artışı olan ülke olarak vurgulanıyor.

Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, araştırma aralık 2021'de German Academic Exchange Service (Almanya Akademik Değişim Hizmeti-DAAD) tarafından gerçekleştirildi. 158 Alman üniversitesinin dahil olduğu araştırmaya göre Türkiye, Almanya'ya önümüzdeki eğitim dönemi gönderdiği öğrenci sayısı en fazla artan ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye'yi İran, Hindistan, İtalya ve Fransa izliyor.

Rapora göre Türk öğrencilerin büyük katkısı ile Almanya üniversitelerindeki yabancı öğrenci sayısı 2021-2022 eğitim döneminde yüzde 13'lük bir artışla 350 bin seviyesine çıkmış durumda.