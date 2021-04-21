Almanya’ya insan kaçırdığı iddia edilen Ersin Kilit: Organizasyonlara katılan belediyeler suç teşkil ettiğini bile bile yaptılar

Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya’ya giden 45 kişiden 43’ünün Türkiye’ye dönmediğinin ortaya çıkmasıyla ifşa olan “insan kaçakçılığı” sisteminin kilit ismi olarak belirtilen Ersin Kilit, “Organizasyonlara katılan belediyeler suç teşkil ettiğini bile bile yaptılar ve prosedürü bilmediğim için beni de dahil ettiler” dedi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ersin Kilit'in Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Göynük köyünde iki katlı konak yaptırdığı ileri sürüldü. Kilit, “Beş sene önce bu inşaatı yaptım ama param olmadığı için inşaat yarım kaldı” dedi.

Kilit'in Bingöl'deki şebekesinden olduğu iddia edilen M.B.'nin de geçen gün Türkiye'den Almanya'ya gittiği savunulmuştu. Kilit, “Organizasyonlara katılan belediyeler suç teşkil ettiğini bile bile yaptılar ve prosedürü bilmediğim için beni de dahil ettiler” ifadesini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'insan kaçakçılığı sisteminde' kilit rolü bulunduğu ileri sürülen Ersin Kilit hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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