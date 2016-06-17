Almanya ve Polonya sessiz sedasız: 0-0

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası (EURO 2016) C Grubu'nda Almanya ile Polonya karşı karşıya geldi.

Saint-Denis Stadyumu'ndu oynanan karşılaşmada her iki takım da karşılıkla ataklara rağmen gol atmayı başaramadı.

Topla oynama yüzdesi yüksek olan Almanya'nın atakları, Polonya savunmasına takıldı. Çaldığı toplarla hücuma kalkmaya çalışan Polonya'nın da rakip kalede tehlikeli oluşturamadığı ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının ilk 2 dakikası içinde Polonya, Milik, Almanya da Götze ile yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.



Mesut Özil'in 69. dakikada ceza yayından çektiği şutta, Polonyalı file bekçisi Fabianski topu kornere çeldi.

Beşiktaş'ın 2015-16 sezonunda Fiorentina'dan kiraladığı Mario Gomez, 71. dakikada oyuna dahil oldu. Almanya, kalan sürede de Polonya savunmasını geçemedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e yükseltirken, Almanya averajla liderliğini sürdürdü.