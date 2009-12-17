Almanya ve İspanya domuz gribi aşısını iade edecek

T24 - Almanya ve İspanya’nın, kullanılmadığı için elindeki fazla domuz gribi aşılarını üretici firmalara iade etmek istedikleri bildirildi. Alman Sağlık Bakanlığı’nın, eldeki fazla aşıyı geri iade etmek için İngiliz GlaxoSmithKline ile görüşmeler yaptığı ancak görüşmelerin henüz netice vermediği kaydedildi.



Almanya’nın, elindeki stok fazlası aşıyı dağıtmak için diğer ülkelerle de gelecek ay görüşmelere başlayacağı bildirildi.İspanya’nın da elindeki stok fazlası aşıyı iade etmek için imalatçı firmalarla görüşmeler yaptıkları kaydedildi.Morgan Stanley’e göre, siparişlerin ardından ilaç firmalarından Novartis 600 milyon dolar, Glaxo 3,6 milyar dolar ve Sanofi de 1,1 milyar dolar gelir bekliyorlardı.İadelerin başlamasının, bu ilaç şirketlerinin gelirlerini olumsuz etkileyeceği kaydediliyor.

DSÖ fakir ülkelere aşı gönderecek





Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Azerbaycan, Afganistan ve Moğolistan’a gelecek haftalarda domuz gribi aşısı göndermeyi planladığı bildirildi.



DSÖ yetkilisi Keiji Fukuda yaptığı açıklamada, DSÖ’den aşı almanın üç şartının; resmi olarak başvurmak, aşının uygulanması konusundaki standartlara uyma sözü vermek ve aşının öncelikle sağlık çalışanları ve başka bir hastalığı olanlara yapılması gibi ulusal bir plan oluşturmak olduğunu kaydetti.



Fukuda kurum olarak, fakir ülkelerin nüfusunun yüzde 10’unun aşılanmasına yetecek miktarda aşı göndermeyi planladığını ve gelişmekte olan 35 ülkenin de aşı için sırada olduğunu söyledi.



Aşıların gönderilmesinde geç kalınıp kalınmadığı yönündeki bir soruya Fukuda, "Bu virüs bir anda ortadan kaybolmasını beklediğimiz bir virüs değil" diyerek, virüsün gelecek birkaç yıl daha gündemde olacağını düşündüklerini söyledi.



Salgının düşüşe geçtiğini söyleyebilmek için erken olduğunu belirten Fukuda, böyle bir açıklama yapmak için DSÖ’nün uzmanlarla müzakerede bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamada DSÖ’nün, altı ilaç firması ve bir grup ülke tarafından bağışlanan 180 milyonluk aşı stoku olduğu ve aşıların öncelikli olarak, domuz gribinin daha çok görüldüğü kuzey yarımküredeki ülkelere gönderileceği belirtildi.