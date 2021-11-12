Almanya ve Hırvatistan gol oldu yağdı; 2 maçta 17 gol çıktı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya, Liechtenstein'ı 8-0'la geçerken, Hırvatistan ise Malta'yı 7-1 yendi.

2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Almanya sahasında Liechtenstein 7-0 yendi.

Konuk ekipte Hofer, Leon Goretzka'ya yaptığı faul sonrasında 9. dakikada kırmızı kart gördü. Liechtenstein'ın 10 kişi kalmasının ardından Almanya golleri dizdi.

Panzerlerin gollerini 11'de penaltıdan İlkay Gündoğan, 22 ve 49'da Sane, 23'te Marco Reus, 76 ve 86'da Müller, 80'de Baku atarken, 20'de Kaufmann, 89'da Goppel kendi kalesine gönderdi.

Gruptan lider olarak çıkmayı garantileyen Almanya puanını 24 yaptı. Almanlar 9 maçta 32 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Hırvatistan deplasmanda acımadı

H Grubu'nda Hırvatistan deplasmanda Malta ile karşılaştı.

Konuk takımın gollerini 6'da Perisic, 22'de Caleta-Car, 39'da Pasalic, 45+1'de Luka Modric, 53'te Kramaric, 47 ve 64'te Majer attı.

Ev sahibi takımın tek golü Brozovic'in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Vida mücadeleyi yedek kulübesinde takip etti.

Puanını 20 yapan Hırvatistan Rusya'nın ardından 2. sırada yer aldı. 5 puanda kalan Malta ise 4. sırada yer aldı.

22.45 seansının sonuçları

İrlanda 0-0 Portekiz

Romanya 0-0 İzlanda

Slovakya 2-2 Slovenya

Yunanistan 0-1 İspanya