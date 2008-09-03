T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya ve Danimarka Baltık'ta birleşecek

İki ülke arasına Baltık Denizi'nde 20 kilometrelik bir köprü inşa edilecek.

03 Eylül 2008 03:00

Danimarka ile Almanya, Baltık Denizi'nde iki ülke arasında 20 kilometrelik köprü inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzaladı.

Danimarka ve Almanya ulaştırma bakanları tarafından Kopenhag'da imzalanan anlaşmada, Fehmarn boğazında kurulacak kara ve demir yolu hattının 2018'de tamamlanması öngörülüyor.
Dört şeritli bir kara yolu ile çift demir yolu hattı yapılması tasarlanan köprünün inşaatının 2012'de başlayacağı ve maliyetinin AB fonu ve özel yatırımcılar tarafından karşılanacağı belirtildi. Öte yandan, Almanya'da yerel yetkililer ile çevrecilerin, 6,2 milyar dolara mal olacak projeye, gereksiz olduğu ve çevreye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle karşı çıktığı haber veriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24