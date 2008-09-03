Almanya ve Danimarka Baltık'ta birleşecek

Danimarka ile Almanya, Baltık Denizi'nde iki ülke arasında 20 kilometrelik köprü inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzaladı.



Danimarka ve Almanya ulaştırma bakanları tarafından Kopenhag'da imzalanan anlaşmada, Fehmarn boğazında kurulacak kara ve demir yolu hattının 2018'de tamamlanması öngörülüyor.

Dört şeritli bir kara yolu ile çift demir yolu hattı yapılması tasarlanan köprünün inşaatının 2012'de başlayacağı ve maliyetinin AB fonu ve özel yatırımcılar tarafından karşılanacağı belirtildi. Öte yandan, Almanya'da yerel yetkililer ile çevrecilerin, 6,2 milyar dolara mal olacak projeye, gereksiz olduğu ve çevreye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle karşı çıktığı haber veriliyor.



<br /><small><a rel="nofollow" style="COLOR:#0000ff;TEXT-ALIGN:left;" href="http://maps.google.com/maps?f=q&hl=tr&geocode=&q=&layer=c&ie=UTF8&ll=54.5418,11.269226&spn=1.091417,2.471924&z=9&source=embed"></a></small>