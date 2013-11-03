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Dünya

Almanya ve Brezilya casusluk skandalını BM'ye taşıdı

Almanya ve Brezilya uluslararası casusluk faaliyetlerinin düzenlenmesi talebiyle Birleşmiş Milletler gündemine karar taslağı getirdi.

03 Kasım 2013 11:40

Almanya ve Brezilya, Birleşmiş Milletler gündemine yasadışı casusuluğu kınayan bir karar taslağı getirdi. Karar taslağında 'ulusal güvenlik ve ülkeleri tehdit eden suç faaliyetleri gibi durumların hassas bilgilerin toplanması ve korunmasına gerekçe gösterilebileceğini ancak BM üyesi ülkelerin uluslararası insan haklarıyla tam uyum içinde olmaları gerektiği' ifadesi yer alıyor. Kararda ayrıca, 'şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanan bağımsız bir gözetim mekanizmasının kurulması' talebinin de yer alması bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre taslak hakkında yorum yapan Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, 'Günümüzde dijital iletişim küresel bir iş alanı olduğundan, kişisel verilerin korunması ve mahremiyet hakkı da küresel seviyede güvence altına alınmalıdır' dedi.

Taslak ilk olarak BM'nin alt kurullarında görüşüldükten sonra BM Genel Kurulu'na gelecek. Kararın BM'de kabul edilmesi halinde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay 2014 Eylül ayındaki Genel Kurulu'na 'ABD sınırları dışındaki yasadışı dinlemelere ilişkin' bir rapor sunacak. Raporun son hali 2015 sonbaharındaki Genel Kurulu'na getirilecek.

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in, aralarında Brezilya, Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya'nın da bulunduğu 35 ülke hükümetini dinlediği iddia ediliyor. NSA eski mensubu Edward Snowden tarafından gündeme getirilen belgelere göre, Brezilya ve Almanya’nın liderleri uzun yıllardır ABD İstihbaratı tarafından dinleniyor.
 

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