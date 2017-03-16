Almanya ve Avusturya'da etkinliklere iptal

Almanya ve Türkiye arasında gerilime neden olan Türk yetkililerin Almanya programlarının güvenlik nedeniyle iptal edilmesinin ardından bir iptal kararı da Hannover Belediyesi'nden geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker'in Almanya'nın Hannover kentinde yapacağı toplantı iptal edildi. Belediye Başkanı Stefan Schostok, cuma günü için planlanan etkinliğin polis ve Aşağı Saksonya Eyalet yönetimiyle görüşülerek iptal edildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Schostok, "Bu kararımızla, Hannover'den sorumlu siyasetçiler olarak bu tarz seçim mitinglerinin kentimizde düzenlenmesini istemediğimizi ortaya koymak istedik" dedi.

Hannover'in barışçıl bir diyalogdan yana olduğunu buna özellikle Türk kökenlilerin de dahil olduğunu belirten Belediye Başkanı, "Ancak kentin Belediye Başkanı olarak Türkiye'nin iç siyasal kavgalarının bizim şehrimize taşınmasını engellemenin hakkım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Belediyeden yapılan açıklamada etkinliği organize eden Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) etkinliğe Mehdi Eker'in katılacağının açıkça belirtilmediği vurgulandı.

Kırcı'nın etkinliği de iptal edildi

Öte yandan pazar günü için Bremerhaven'de AKP Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı'nın katılımıyla yapılacak bir başka etkinlik de organizatörler tarafından iptal edildi. Sosyal Demokrat partili Belediye Başkanı Melf Grantz "Bu sevindirici bir haber, bu türlü seçim mitinglerinin kentimizde yeri yok" diye konuştu. Bu etkinlik te Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) tarafından organize ediliyordu.

16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da Türk siyasetçilerin katılımıyla düzenlenecek bazı mitinglerin iptal edilmesi Türk yetkililerin tepkisine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti.

Avusturya'da konser iptali

Cumartesi günü için Avusturya'nın Innsbruck kentinde yapılması planlanan bir konser, salon sahipleri tarafından, konserin referandum mitingi amacına hizmet edebileceği şüphesiyle iptal edildi. Açıklamada, yapılan inceleme üzerine, etkinliğin içeriğinin siyasi amaçlara hizmet edeceğinin belirlendiği duyuruldu. Tirol Eyaleti Başbakanı Günther Platter iptal kararını memnun edici buldu. Platter, "Türikye'de kutuplaşmalara yol açan tartışmaların buraya taşınmaması gerektiğini" söyledi.

Avusturya'da şimdiye kadar referandum ile alakalı dört etkinlik iptal edildi.

İptal edilen etkinlikte MHP'ye yakın olduğu belirtilen Osman Öztunç ve Gökhan Tekin adlı müzisyenlerin konser vereceği belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa, MK/BÖ