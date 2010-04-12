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Ekonomi

Almanya ve AB'nin 'Yunanistan' anlaşmazlığı

Yunansitan'a 30 milyar euroluk yardım paketi, Almanya ve AB Komisyonu arasında anlaşmazlık çıkardı.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - Borç krizindeki Yunanistan'ın kurtarılması için Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının dün (11 Nisan 2010) kararlaştırdığı 30 milyar euroluk yardım paketi, Almanya ve AB Komisyonu arasında anlaşmazlık çıkardı.


AB'den Yunanistan'a 30 milyon euroluk kredi simidi


8.4 milyar euroyla Yunanistan'ı kurtarma paketine en büyük katkıyı yapacak olan Almanya, Yunanistan'ın başvurusu halinde paranın serbest bırakılmasına, AB devlet ve hükümet başkanlarının olağanüstü zirvesinde karar verilmesi gerektiğini savunurken, bunu gereksiz bulan AB Komisyonu, Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının onayının yeterli olduğunu ileri sürdü.


AB'nin 30 milyar euroluk paketine olumlu karşılayan piyasaları da tedirgin etmeye başlayan bu belirsizliğin hızla aşılamaması halinde, bugün (12 Nisan 2010) yüzde 6 seviyesinin altına gerileyen 10 yıl vadeli Yunan tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçebileceği belirtiliyor.

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