Almanya Türkleri: Tasarı bir siyasi şov



Almanya Türk Toplumu bugün Federal Meclis'te oylanacak olan “101 yıl önce Ermeniler ve diğer Hristiyan azınlıkların soykırımının anılmasına” dair karar tasarısının zaten zor olan Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, oylamayı "siyasi şov" olarak niteledi ve “Bu kararla bilimsel araştırma gerektiren tarihi bir mesele günlük siyasetle karıştırılmış olacaktır” dedi.

Konunun hukuki ve tarihi cepheleriyle aydınlığa kavuşturulması gerektiğini belirten Sofuoğlu, her iki tarafın uzmanlarının karşı tarafın haksız olduğunu belgelemeye çalıştıklarını, ayrıca kararın Türkler ve Ermeniler açısından "bağlayıcı ve yararlı" olmayacağını dile getirdi.

"İlişkiler olumsuz etkilenecek"

Soykırım kararının Almanlarla Almanya'da yaşayan Türkler arasındaki ilişkileri de olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekleyen Almanya Türk Toplumu Başkanı, Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili görüşmelerle mülteci politikasının da zarar göreceğini ifade etti. Sofuoğlu, 100 yıl önce Ermenilere yapılan katliamın soykırım anlamına gelip gelmediği sorusunu yanıtlarken, kendini bu konuda hüküm vermeye yetkili görmediğini söyledi.

Mecliste oylanacak karar tasarısı çarşamba akşamı Berlin'de bin kadar Türk'ün katıldığı gösteriyle protesto edildi. Almanya Türk Toplumu tarafından düzenlenen gösteri olaysız geçti.