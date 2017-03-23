Almanya Türkiye'ye savunma sistemi satışını yasakladı

Alman hükümeti, savunma şirketi Rheinmetall'in Türkiye'ye malzeme satmasını yasakladı. Rheinmetall CEO'su Armin Papperger bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti hâlen bazı ihracat sözleşmelerimize onay vermiyor" dedi.

Reuters'ın haberine göre Papperger, Türkiye'nin İslam Devleti militanlarıyla mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının tahrip olmasının ardından, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini ve Rheinmetall'in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Leopard tankları, Rheinmetall ile Kraus Maffei'nin ortak üretimi. 1889'da Düsseldorf'ta kurulan Rheinmetall, 2016'da 5,6 milyon Euroluk satış rakamına ulaştı. Şirket, 19 ülkede faaliyet gösteriyor.

Almanlar Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmesine ne yanıt verdi?