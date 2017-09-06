Almanya, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarını uyardı: Keyfi gözaltılar olabilir

Almanya Dışişleri Bakanlığı, internet sayfasındaki Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını güncelledi. Türkiye'yi ziyaret edecek olan Alman vatandaşlarını keyfi tutuklamalara karşı uyaran Bakanlık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra çok sayıda Almanın gözaltına alındığına dikkat çekti.

Gözaltıların tatil bölgelerinde de olabileceğine işaret eden Bakanlık, bu tür uygulamalardan özellikle Türkiye'de özel veya kişisel bağı olan Alman vatandaşlarının, ayrıca Alman ve Türk vatandaşlığı olan kişilerin etkilenebileceğine işaret etti. Bakanlık, Türkiye'nin devletler hukuku çerçevesinde öngörüldüğü gibi tutuklu Alman vatandaşları ile Türkiye'deki Almanya temsilcilerinin görüşebilmesini de geciktirdiğini kaydetti.

Gabriel: Resmi uyarı yok

Bakanlığın internet sayfasındaki güncelleme ile ilgili bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye resmi bir seyahat uyarısı yapılmadığını, ancak güncellenen seyahat bilgilendirmesinde muhtemel turistlerin Türkiye'de tehlikelerin varlığını göz önüne almaları gerektiğini söyledi.

Gabriel, "Bakanlığın seyahat bilgilendirmesinde turistlerin Antalya gibi turistik bir şehre seyahat ederken de tehlikenin varlığını göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattıklarını" belirtti.

Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünenlerin kendilerinin bu kararı vermeleri gerektiğini ifade eden Gabriel, bu kararı kimsenin elinden alamayacaklarını ekledi.

Gabriel, son zamanlarda Türkiye'de gözaltına alınan Alman vatandaşlarının durumlarında görüldüğü üzere, birisinin Gülen hareketine yakın veya bu hareketi desteklemesinin Türkiye'de şüpheli olmasına yetebileceğini ve polis ile yargının derhal devreye girebileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

En son 31 Ağustos Perşembe günü Antalya Havalimanı'nda Türk asıllı Alman vatandaşı evli bir çift gözaltına alınmış, eşlerden biri pazartesi günü serbest bırakılarak Almanya'ya geri dönmüştü.

Alman Süddeutsche Zeitung'un haberine göre söz konusu çift, Türk makamlarına gönderilen isimsiz bir elektronik posta nedeniyle gözaltına alındı. Haberde, adını açıklamayan bir kişinin e-posta ile ihbarda bulunarak, serbest bırakılan kadının eşinin uzun yıllardır Fethullah Gülen yapılanmasının bir üyesi olduğunu iddia ettiği ifade edildi.

Türkiye'de 54 Alman tutuklu

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda Türkiye'deki cezaevlerinde 54 Alman vatandaşı var, 11'i siyasi gerekçelerde tutuklu. Tutuklular arasında Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, insan hakları aktivisti Peter Steudtner ile çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

Türkiye'de tutuklanan Alman vatandaşları sebebiyle Almanya'da özellikle siyasetçiler Türkiye'ye daha sert önlemlerin uygulanmasını istiyor. Söz konusu önlemler arasında resmi seyahat uyarısı, ekonomik yaptırım, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin askıya alınması ve Gümrük Birliği'nin uzatılmaması gibi konular yer alıyor.