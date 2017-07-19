Almanya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Almanya, Büyükada'da gözaltına alınan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanması üzerine Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, nota verdi. Alman Spiegel Online haber sitesi, olayı "Gabriel Türk büyükelçiyi çağırdı" başlığıyla duyurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer, Türk Büyükelçi'ye çok açık bir dille tutuklanan insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in zaman kaybetmeden serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı.

Dışişleri sözcüsü Schaefer, Peter Steudtner'in terör örgütüyle bağlantısı olduğu suçlamasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Başbakan Merkel'in sözcüsü Seibert de Peter Steudtner'in tutuklanmasını kınadıklarıını ve derhal serbest bırakılmasını istediklerini vurguladı.

Büyükada'da bir eğitim için bir araya gelen ve iki hafta önce düzenlenen baskında gözaltına alınan 10 aktivistin altısı tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in yanı sıra İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) Özlem Dalkıran, Alman vatandaşı danışman Peter Steudtner ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun yer alıyordu.

Peter Steudtner kimdir?

Alman vatandaşı olan Steudtner bilgi güvenliği danışmanı, belgesel yapımcısı ve insan hakları aktivisti. Dijital güvenlik konusunda uzmanlaşan Steudtner, eğitim için Türkiye'de bulunuyordu.