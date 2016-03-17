Almanya Türkiye'deki temsilciliklerini kapattı

Ankara'da 13 Mart'ta düzenlenen, 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara'daki
Almanya Büyükelçiliği, İstanbul'da bulunan Başkonsolosluğu, Alman Lisesi ve çocuk yuvası
terör tehdidi nedeniyle kapatıldı.
Haber ajansı Reuters'in haberinde Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 'kesin olarak doğrulanmamış
terör uyarısının incelediği' belirtildi.
Bu açıklama öncesinde ise Almanya'nın İstanbul'daki başkonsolosluğuna terör saldırısı uyarısı
geldiği belirtildi. Bu uyarının ardından konsolosluk binası, Alman Lisesi ve çocuk yuvasının
kapatılması kararının alındığı bildirildi.
Konsolosluktan Alman vatandaşlarına hitaben yapılan açıklamada, "Lütfen Konsolosluk binası
çevresinde bulunmaktan kaçınınınız. Alışveriş merkezlerinin de aralarında bulunduğu yerlere
somut saldırı tehlikesi söz konusu" denildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu Taksim Meydanı yakınlarında, Gümüşsuyu'nda
bulunuyor. Alman Lisesi binası ise yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta, İstiklal Caddesi
yakınlarında.
İstanbul'da ocak ayında Sultanahmet'te düzenlenen saldırıda 12 Alman turist de hayatını
kaybetmişti. Saldırıyı radikal IŞİD örgütü üstlenmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı bu saldırının
ardından vatandaşlarını İstanbul'da turistik noktalar ve toplumsal gösteriler konusunda
uyarmıştı. 13 Mart'ta Ankara'da düzenlenen 37 kişinin öldüğü saldırıyı ise Kürdistan Özgürlük
Şahinleri (TAK) üstlendi.