Almanya Türkiye'deki temsilciliklerini kapattı

Ankara'da 13 Mart'ta düzenlenen, 37 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Ankara'daki

Almanya Büyükelçiliği, İstanbul'da bulunan Başkonsolosluğu, Alman Lisesi ve çocuk yuvası

terör tehdidi nedeniyle kapatıldı.

Haber ajansı Reuters'in haberinde Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 'kesin olarak doğrulanmamış

terör uyarısının incelediği' belirtildi.

Bu açıklama öncesinde ise Almanya'nın İstanbul'daki başkonsolosluğuna terör saldırısı uyarısı

geldiği belirtildi. Bu uyarının ardından konsolosluk binası, Alman Lisesi ve çocuk yuvasının

kapatılması kararının alındığı bildirildi.

Konsolosluktan Alman vatandaşlarına hitaben yapılan açıklamada, "Lütfen Konsolosluk binası

çevresinde bulunmaktan kaçınınınız. Alışveriş merkezlerinin de aralarında bulunduğu yerlere

somut saldırı tehlikesi söz konusu" denildi. Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İstanbul'daki Almanya Başkonsolosluğu Taksim Meydanı yakınlarında, Gümüşsuyu'nda

bulunuyor. Alman Lisesi binası ise yaklaşık bir buçuk kilometre uzaklıkta, İstiklal Caddesi

yakınlarında.

İstanbul'da ocak ayında Sultanahmet'te düzenlenen saldırıda 12 Alman turist de hayatını

kaybetmişti. Saldırıyı radikal IŞİD örgütü üstlenmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı bu saldırının

ardından vatandaşlarını İstanbul'da turistik noktalar ve toplumsal gösteriler konusunda

uyarmıştı. 13 Mart'ta Ankara'da düzenlenen 37 kişinin öldüğü saldırıyı ise Kürdistan Özgürlük

Şahinleri (TAK) üstlendi.