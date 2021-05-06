Almanya-Türkiye hattında diplomasi atağı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Perşembe günü Berlin'de gerçekleştireceği temaslar öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Açıklamaya göre Erdoğan, Almanya’nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "Yunanistan'ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege'de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye'nin itidalli tutumunu koruduğunu" dile getirdi.

Erdoğan, "NATO'nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan'a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini" belirterek "Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını" söyledi.

Berlin'den yapılan açıklama

Görüşmeye ilişkin Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert de Merkel-Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Seibert, iki liderin Covid-19 pandemisinin yanı sıra Suriye ve Libya'daki durum, Cenevre'de Kıbrıs sorununa ilişkin yürümekte olan gayrıresmi görüşmeler gibi çeşitli bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Yazılı açıklamada, Merkel ve Erdoğan'ın Suriye'de ihtiyaç sahibi halka yapılan insani yardımlara erişimin devam etmesi gerektiğini vurguladıkları da ifade edildi.

Libya'da halkın bakım ve iaşesinde durumu iyileştirme ve seçimleri yıl sonuna kadar hazırlama konusunda Abdülhamid Dibeybe başbakanlığındaki yeni geçiş hükümetine destek verme hususunda iki liderin mutabık olduğu belirtilen açıklamada, Merkel'in "Libya'dan yabancı askerlerin ve paralı askerlerin çekilmesine kısa süre içinde başlanmasının önemli bir işaret olacağının altını çizdiğine" dikkat çekildi.

Açıklamaya göre Almanya Başbakanı Merkel ayrıca Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini bir kez daha vurguladı.

Çavuşoğlu Berlin'de

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün temaslarda bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu'nun yarın Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya gelmesi bekleniyor. İkili görüşmenin ardından Maas'la ortak bir basın toplantısı düzenleyecek olan Çavuşoğlu, ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu'nun Maas'la gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Doğu Akdeniz krizinin de ele alınması bekleniyor.

Sol Parti hükümete yüklendi

Dışişleri bakanları görüşmesi öncesinde ise Almanya'da muhalefetteki Sol Parti'nin Eş Başkanı Susanne Hennig-Wellsow bir açıklama yaptı. "Merkel hükümetinin Türkiye'deki demokratik muhalefette derin bir hayal kırıklığı yarattığını biliyorum" diyen Hennig-Wellsow "Koalisyon Türkiye'de demokrasinin ayaklar altına alınmasını kabulleniyor. Yıllardır Federal Hükümet, Erdoğan rejimine fiilen insan hakları ihlalleri konusunda açık çek veriyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de muhalif HDP'ye yönelik göstermelik yargılamalar yapılıyor, serbestçe seçilmiş milletvekilleri tutuklanıyor, kadın haklarının altı oyuluyor. Güncel olarak Suriye'nin kuzeyinde Kürtler Türk ordusunun yeni bir harekatından endişe ediyor" diyen Hennig-Wilsow, sözlerini "En azından muhtemel bir gerilimin tırmanması öncesinde Federal Hükümet'ten açık bir ifade bekliyorum. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgelerine yeni bir askeri harekâtı olamaz" diye sürdürdü.