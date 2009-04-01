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Politika

Almanya: Turiste vize muafiyeti uzun zaman alır

Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer, 'Turiste vize muafiyeti çok uzun zaman alır' dedi

01 Nisan 2009 03:00

Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer, Almanya’da tartışma konusu olan turist vizesi problemiyle ilgili "Hükümetin gündeminde ve incelenmektedir. Komplike bir konu olduğu için çözüm bulunması uzun zaman alabilir" dedi.


Almanya’nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria Böhmer, dün Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi’ni ziyaret etti. Okuldaki teknik altyapının çok iyi olduğunu belirten Böhmer, bunu sağlayan Aydın Doğan Vakfı yetkililerini tebrik etti.

Böhmer’in Aydın Doğan İletişim Merkezi ziyaretine CDU Milletvekili İngrid Frischbach, Ludwigshafen Belediye Başkanı Dr. Eva Lohse ve Almanya İstanbul Başkonsolosu Ekaart Cuntz de katıldı. Alman heyeti, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Okul Müdürü Haldun Koçer, öğretmenler ve öğrenciler karşıladı. Okulu gezen ve öğrencilerin dans gösterisini izleyerek, geleneksel yiyeceklerden tadan Böhmer, şunları söyledi:

"Çok fazla sayıda kız öğrencinin bulunması dikkatimi çekti. Böyle bir okul vasıtasıyla genç kızların desteklenmiş olduklarını görmek beni son derece memnun etti. Mesleki eğitimin Aydın Doğan Vakfı tarafından desteklenmiş olması çok önemli. Böylece genç insanların daha ileri noktaya varması ve özellikle gazetecilik, radyo-televizyon alanında da iyi yerlere gelmesi sağlanıyor. Teknik altyapısı çağdaş bir okul. Okul yetkililerine ve Vakıf Başkanı’na okuldan bir veya iki öğrencinin stajını Almanya’da bizim basın büromuzda yapmasını teklif ediyorum."

Vize muafiyeti inceleniyor

"Vize kararı, Avrupa Adalet Divanı tarafından alınmış bir karardır. Tabii ki ona Almanya da uyacaktır. Ama bu karar Türk şirketleri adına çalışan TIR şoförlerini kapsamaktadır. Onun dışındaki bütün durumlar şu anda inceleniyor. O nedenle topluma yanlış mesajların verilmemesi gerekiyor. Net tablo ortaya çıktıktan sonra bir cevap verilebilir. AB düzeyindeki hukuki işlemler, çok komplike olduğu için inceleme süreci uzun sürebilir." 

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