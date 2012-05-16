Almanya töre kurbanı olan Arzu'nun, 5 kardeşine de ceza verdi

Alman erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle kardeşleri tarafından kaçırılıp öldürülen Arzu Ö.’nün kardeşlerine ceza yağdı. Kız kardeşini öldüren Osman Ö'ye ömür boyu hapis cezası verildi. Diğer dört kardeşten ikisine 10'ar yıl, ikisine de 5.5 yıl hapis cezası verildi.

Detmold Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, Alman yargıç 18 yaşındaki kız kardeşi Arzu'yu öldüren kurşunu sıkan Osman Ö'ye ömür boyu hapis cezası verdi.

Arzu Ö'nün kardeşleri Kemal ve Elvis Ö'ye insan kaçırma suçundan 5.5'er yıl, Arzu'nun kız kardeşi Şirin ve erkek kardeşi Kirer Ö'ye de cinayete yardım etmek suçundan 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Alman yargıç, ceza yağdırdığı 5 kardeşin, Arzu Ö'yü Alman arkadaşının evinden kaçırarak, ormanlık bir alanda öldürdüğünü belirtti.

Ailesi tarafından öldürüleceğini anlayan Arzu Ö izini kaybettirmek için ismini "Emely Ostermann" olarak değiştirmişti.

Arzu Ö geçtiğimiz yıl kardeşleri tarafından kaçırılarak öldürüldükten sonra Almanya'nın Lübeck kentinde bir golf sahasına gömülmüştü. Alman polisi uzun aramalar sonrasında Arzu Ö'nün cesedini bulmuş ve 5 kardeşi cinayetle suçlamıştı.