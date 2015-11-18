'Almanya teröristlerin hedefinde'



Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) Mainz kentinde yapılan sonbahar oturumunda konuşan BKA Başkanı Holger Münch, Almanya'nın "uluslararası terörizmin hedef tahtasında olduğunun" zaten uzun süreden beri bilindiğini ancak bu durumun şimdi yeni bir boyut kazandığını kaydetti.

Paris'te 129 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına neden olan İslamcı saldırıların "yeni ve trajik bir doruk noktası" olduğunu vurgulayan Münch, Paris saldırısını düzenleyenlerin "iyi eğitimli ve her şeyden önemlisi kararlı saldırganlar olduğunu ve uzun bir planlama sürecinden sonra hareket ettiklerini" belirtti.

'Sığınmacılar arasına sızdıkları yönünde veri yok'

Holger Münch "Şu an elimizde yaklaşık 750 kişinin Almanya'dan Suriye ve Irak'a gittiği yönünde bilgi var" dedi. Bunların yaklaşık beşte birinin kadın olduğunu söyleyen Münch "Bu kişilerin üçte biri yeniden Almanya'ya döndü" şeklinde konuştu. Ancak BKA Başkanına göre buna rağmen Almanya'da başka bir hedef daha bulunduğuna dair elde kesin bir kanıt bulunmuyor.

Münch terörle mücadelenin "ana zorluğunun" ise "İslamcı saldırganların küresel iletişim sayesinde" rahatlıkla "uluslararası hareket etmelerini" ve "bu alanda sürekli artan destekçi sayısını" gösterdi.

Münch cihatçı grupların sığınmacı akınını Almanya'ya rahatça girebilmek için kullandıkları yönünde ise herhangi somut bir veri bulunmadığını da yeniden vurguladı.

Sağcı kışkırtmalara karşı uyardı

Mültecileri Selefilerin ilgisinden korumak gerektiğini de belirten BKA Başkanı Holger Münch, mültecilere biran önce güvenlik ve Alman toplumundan destek sağlanması gerektiğine işaret etti. Münch toplumdaki sığınmacılara yönelik endişelerin aşırı sağcılar tarafından tetiklenmeye çalışıldığını da özellikle vurguladı.