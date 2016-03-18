Almanya tedbir kararını sürdürüyor; İstanbul Başkonsolosluğu bugün de kapalı

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu dün yapılan kapatılmış girişine de "Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ciddi bir uyarı sebebiyle tedbir amacıyla kapalıdır" yazısı asılmıştı. Bir günlüğüne kapalı olacağı belirtilen başkonsolosluk bugün de kapalı.

DHA'da yer alan habere göre, Başkonsolosluğun kapısına yine, "Alman Başkonsolosluğu bugün kapalıdır" yazısı asıldı. Başkonsolosluk önündeki polis önlemleri de devam ediyor. Zırhlı polis aracı ve polis ekibi beklemeye devam ediyor.

Özel Alman Lisesi eğitim öğretime devam ediyor

Beyoğlu'ndaki Özel Alman Lisesi de dün yapılan tatil edilmişti. Bir günlük aradan sonra Alman Lisesi eğitim ve öğretimine bugün devam ediyor. Burada da bir polis aracı lise girişinde bekliyor.