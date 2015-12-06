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Dünya

Almanya: Suudiler cihatçıların camilerine para vermeyi bıraksın

Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel, Suudi Arabistan'ın Vahhabi düşüncesini geliştirmek cihatçılara destek verdiğini söyledi

06 Aralık 2015 19:01

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yardımcısı Sigmar Gabriel, Suudi Arabistan’ın tüm dünyada Vahhabi düşüncesini geliştirmek için birçok camiyi finanse ettiğini, cihatçı fikirlerin bu camilerden beslendiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Gabriel, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Almanya’da ve birçok ülkede Suudi Arabistan’ın finanse ettiği camilerin radikal İslamcı grupları güçlendirdiğini vurguladı. Suudi Arabistan’ın IŞİD’le mücadelede önemli bir aktör olduğunu ve tecrit edilmemesi gerektiğini söyleyen Gabriel, “Öte yandan Suudilerin diğer tarafa bakma zamanının sona erdiğini göstermemiz gerekiyor” dedi.

Alman Sosyal Demokrat Parti Parlamento grubu başkanı Thomas Oppermann da, “Suudilerin Almanya’da Vahhabi fikirlerinin geliştiği camilere yardım etmesini engelleyeceğiz” diye konuştu.

 

 

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