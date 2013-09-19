Almanya Suriye'ye 111 ton kimyasal satmış

Suriye'de 21 Ağustos'ta sivillere yönelik kimyasal silah saldırısı düzenlendiğinin BM denetçilerinin raporuyla da tespit edilmesinin ardından Almanya'da tartışmanın boyutu genişliyor. Sol Parti'nin verdiği soru önergesini yanıtlayan Federal Ekonomi Bakanlığı, 2002-2006 yılları arasında iktidardaki hükümetlerin Suriye'ye yaklaşık 111 ton hassas kimyasal sevkiyatı için onay verdiğini açıkladı.

Bakanlık, soru önergesine verdiği yanıtta, dönemin hükümetlerinin Suriye’ye yaklaşık 170 bin Euro karşılığında 93 bin 40 kilo hidrojen florür, 6 bin 400 kilo sodyum florür ve 12 bin kilo amonyum hidrojen florür sevkiyatına izin verdiğini doğruladı. Açıklamada, söz konusu izinlerin kimyasal silahlarla bağlantılı olası kullanımı ve olası riskler konusunda titiz bir inceleme sonrasında verildiği de belirtildi.

'Almanya da suçlu olur'

DW Türkçe'nin haberine göre, soru önergesini veren Sol Parti'nin silahlanma politikaları uzmanı Jan van Aken, 2002-2006 yılları arasında görev yapan Sosyal Demokrat-Yeşiller ve Hrıstiyan Birlik-Hür Demokrat Parti koalisyonlarındaki yetkililere ağır eleştiriler yöneltti. "Bu kimyasalların tam da dev bir kimyasal silah programı yürüttüğü daha o dönemden bilinen Suriye'ye sevk edilmesi kabul edilemez. Bunların sarin üretiminde kullanılabileceğini herkes biliyor olsa gerek" diyen van Aken, böylece Şam yakınlarında 21 Ağustos'ta düzenlenen kimyasal silah saldırısı ile ilgili olarak Almanya'nın kendini suçlu konuma düşürmüş olabileceğini kaydetti.

Federal hükümet ise, konunun araştırılacağı mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, "Bunun üzerine gidilmesi gerektiği çok açıktır" dedi.

Merkel Esad'ı suçluyor

Diğer yandan 21 Ağustos'taki kimyasal silah saldırısından kimin sorumlu olduğu tartışmaları sürerken Alman hükümeti, saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin yanında yerini aldı. Başbakan Angela Merkel sözcüsü Steffan Seibert aracılığı ile yaptığı açıklamada, saldırının ardında Esad rejiminin olduğu yönünde açık işaretler bulunduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye yönetimine karşı yaptırım tehditleri de içeren sert bir karar alması gerektiğini kaydetti.

BM tekrar inceleyebilir

Suriye’de kimyasal silah araştırması yapan BM denetçiler ekibinin Başkanı Ake Sellström, gelecek hafta Suriye’ye geri dönebileceklerini duyurdu. Heyetin İsveçli Başkanı, çarşamba günü Amerikan haber kanalı CNN’e verdiği röportajda ülkede başka vakaları da incelemeye devam edeceklerini ve ardından nihai raporu sunacaklarını belirtti.

BM kimyasal silah denetçileri Ağustos ayı sonunda Suriye’de bir hafta boyunca incelemelerde bulunmuş ve Pazartesi günü ilk raporunu açıklamıştı.

Rapora göre 21 Ağustos 2013 tarihinde başkent Şam yakınlarında sinir gazı sarin içeren roketler atıldığına dair "açık ve inandırıcı" kanıtlar bulunuyor.

ABD’nin verilerine göre saldırıda bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Esad rejimi ve muhalifler saldırıdan birbirini sorumlu tutuyor.