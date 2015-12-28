Almanya, Suriyeli mülteciler için özel sınıflar oluşturacak

Avrupa’nın en çok mülteci kabul eden ülkesi Almanya okul çağındaki çocuklara özel sınıflar hazırladı; eğitim vermesi için 8 bin 500 öğretmeni işe aldı.

Die Welt gazetesinin haberine göre, Suriyeli çocukların Almanya’daki sınıf arkadaşlarına yetişebilmesi için 8 bin 264 özel sınıf hazırlandı.

Temel hedefin Almanca öğretmek olduğu “Hoş geldin sınıfları” için yaklaşık 8 bin 500 öğretmen tahsis edildi. Bu sınıflarda eğitim alan Suriyeli çocuklar bir sonraki sene normal okula devam edecek.

Ancak uzmanlar 20 bin yeni öğretmene ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor; aksi halde en geç önümüzdeki yaz aylarında oluşacak boşluğun hissedilmeye başlanacağı ifade ediliyor.

Resmi rakamlara göre 325 bin okul çağında çocuk 2015 yılında Almanya’ya giriş yaptı.

Avrupa’nın yaşadığı en büyük mülteci krizinde Almanya, bu sene 1 milyona yakın kişiyi ülkesine aldı. Bu rakam 2014 senesine göre 5 kat fazla.