Almanya son 16 yılın en büyük göç dalgasına hedef

Alman istatistik kurumu tarafından açıklanan rakamlar, ülkenin son 16 yılın en büyük göç dalgasına hedef olduğunu gösteriyor. aÖzellikle İspanya ve Yunanistan'dan olan göç büyük artış gösterdi.

2011'de Almanya'ya giden Yunanlıların sayısı bir önceki yıla göre ikiye katlandı.

Genel olarak 2011'de Almanya'ya 958 bin kişi göç etti. Buna karşılık 679 bin kişi de ülkeden ayrıldı.

958 bin sayısı son 16 yılın en yüksek sayısı niteliğinde.

Almanya'ya çoğunlukla doğu Avrupa'nın AB üyelerinden göç oldu.

Almanya yedi yıldır kendisine tanınan bir istisnai düzenleme uyarınca Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'dan göçü sınırlayabiliyordu.



Serbest seyahat istisnasının süresi doldu



Ancak bu sınırlama hakkını tanımlayan yedi yıllık süre geçen sona erdi. Artışta bu durumun etkisi oldu.

2011 yılında serbest seyahat hakkından yararlanan 163 bin Polonyalı gitti. Bu sayı 2010'da 114 bindi.

Ülkeye giriş yapan Macarların sayısı ise, bir önceki yıla göre 12 binlik bir artışla 41 bine yükseldi.

Bulgaristan ve Romanya'dan geçişlerde de artış oldu.

Göç yoğunluğunun ülkeler bazında şekillenmesinde ekonomik kriz belirleyici oldu. Ekonomik krizin yaşandığı ülkelerden Almanya'ya göç, daha büyük bir artış kaydetti.



Ekonomik kriz etkili oldu



24 bin Yunanlı 2011'de Almanya'ya gitti; bu bir önceki seneye göre yüzde 90'lık bir artışı ifade ediyor.

21 bin İspanyol da, Almanya'ya İspanya'dan 2010'daki sayının iki katı büyüklüğünde bir göç olduğuna işaret ediyor.

Federal İstatistik Kurumu yetkilileri "Krizden etkilenen ülkelerden oldu en çok göç, özellikle Yunanistan ve İspanya'dan" diyor.

BBC muhabiri Steve Evans, Berlin'den gönderdiği haberinde, Almanya'da pek çok kişinin, göçün ekonominin sürdürülebilirliği için şart olduğunu düşündüğünü, özellikle kaliteli işgücüne ihtiyaç olduğunun düşünüldüğünü belirtiyor.

Aynı zamanda, göç bir rahatsızlık da yaratıyor. Muhabirimize göre, bu rahatsızlık göç alan ülkelerdeki genel benzeri rahatsızlıkların üzerinde bir ağırlık taşımıyor.

Genel bir bakışla, Almanya'da nüfusun geçen sene 81 milyon 100 bini bulacağı tahmin ediliyordu ve diğer Avrupalı komşularının aksine, işsizlikte yüzde 6,8'e varan bir düşüş gözlemlendi.

(BBC Türkçe)